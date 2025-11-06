IN EVIDENZA

Gaudenzi "Atp Finals ancora in Italia e Torino ha dimostrato cosa sa fare"

Nov 6, 2025


TORINO (ITALPRESS) – “Il prossimo quinquennio è confermato in Italia, ovviamente Torino ha un enorme vantaggio perché ha dimostrato in questi cinque anni di dare un evento fantastico. Ci sono altre opportunità che valuteremo e poi prenderemo le decisioni del caso”. Così il presidente dell’Atp, Andrea Gaudenzi, ha risposto sulla possibilità di confermare a Torino il prossimo quinquennio delle Nitto Atp Finals, a maergine del sorteggio dei gironi ospitato dal grattacielo Intesa Sanpaolo di Torino. “L’experience dei fan e degli appassionati è sicuramente molto importante, ma anche tutto quello che è l’organizzazione dell’evento, l’atmosfera durante le partite nello stadio e questo si riflette anche attraverso i media – ha aggiunto Gaudenzi – Il calore e l’atmosfera sono sicuramente un elemento molto importante per il successo di queste edizioni, quindi continuiamo così”.

