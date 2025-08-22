Gasparri “Stop ad attacchi a Gaza e liberazione ostaggi israeliani”

IN EVIDENZA

TRAPANI (ITALPRESS) – “Il nostro governo ha chiesto di cessare sia con gli attacchi a Gaza che con le iniziative in Cisgiordania. Deve prevalere la pace, la comunità internazionale deve bloccare iniziative che renderebbero ancor più ardua la convivenza tra i popoli. Ovviamente però chiediamo con forza anche l’immediata liberazione di tutti gli ostaggi israeliani, molti dei quali purtroppo sono stati già trucidati da tempo”. Lo ha detto il capogruppo al Senato di Forza Italia, Maurizio Gasparri, a margine di un evento a Trapani, parlando della situazione a Gaza. xo4/vbo/mca1

