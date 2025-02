Gasparri “Legge su rigenerazione urbana è fondamentale”

ROMA (ITALPRESS) – “Riteniamo fondamentale la legge sulla rigenerazione urbana che stiamo discutendo da tempo in Senato e che è arrivata alla fase della discussione degli emendamenti: noi come Forza Italia diremo ‘o dentro o fuori’. Ci sono 400 proposte di modifica che si possono discutere in alcune settimane, individuando quelle principali, per arrivare all’approvazione entro questa legislatura”. Lo ha detto il capogruppo di Forza Italia in Senato, Maurizio Gasparri, a margine del Consiglio Nazionale della Fiaip a Roma.

