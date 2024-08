ROMA (ITALPRESS) – L’Italia è ancora in ritardo nella digitalizzazione dei rapporti della Pubblica amministrazione con cittadini e imprese. Solo il 41% italiani interagisce con gli enti pubblici attraverso Internet, rispetto al 54% della media dell’Unione Europea. Il Paese è al 23° posto nell’Ue per l’offerta di servizi pubblici digitali alle imprese. È l’allarme contenuto in un rapporto sulla burocrazia elaborato da Confartigianato su dati di Eurostat e Eurobarometro.

col/gtr