Galvagno “Fdi non vuole perdere contatto con il territorio”

Ott 17, 2025


CATANIA (ITALPRESS) – “Siamo un partito che non vuole perdere il contatto con il territorio e questo non è il primo evento che organizza Fratelli d’Italia quest’anno sul territorio. Sono diversi gli eventi che facciamo e li abbiamo fatti anche durante il periodo estivo. Se ricorderete ne abbiamo fatto uno a piazza Nettuno nel mese di agosto e questo certifica che il partito non vuole perdere il contatto con la base e col territorio e che cerca di raccogliere sempre più quelle che sono le esigenze e trasformarle in quella che è un’azione governativa ben fatta da un leader come Giorgia Meloni”. Queste le parole del presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana, Gaetano Galvagno, all’iniziativa Patrioti in Comune a Catania.

