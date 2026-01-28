Galli “Festival dell’Energia importante occasione di confronto”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Occasioni come il Festival dell’Energia sono importanti per mettere a fattor comune esperienze di diversi settori, tutte le occasioni per fare cultura e informazione anche nei confronti dei cittadini hanno un grande rilievo e sono da moltiplicare”. Lo afferma Margherita Galli, responsabile Ambiente e Sviluppo Sostenibile di Federbeton, a margine dell’incontro “Road to Festival dell’Energia”, che si svolto al Parlamento europeo, a Bruxelles. L’appuntamento è la prima tappa di un percorso di avvicinamento alla 14ª edizione del festival, che si terrà a Lecce dal 28 al 30 maggio 2026, dal titolo “Energia e libertà. L’Europa alla prova del futuro”.

