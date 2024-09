ROMA (ITALPRESS) – “Vogliamo mostrare un’Italia che sia in grado di contribuire, da ogni punto di vista, allo sviluppo del Pianeta, farlo insieme alle nazioni che compongono il G7, e ai paesi in via di sviluppo, in particolare dell’Africa”, ha detto il ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, a margine della presentazione del G7 Agricoltura e dell’Expo “Divinazione”.

