Furnari “Progetto Unipa su screening gratuito per il diabete è significativo”

Nov 17, 2025


PALERMO (ITALPRESS) – “Questo progetto è particolarmente significativo perché riguarda la prevenzione, che è un momento essenziale sia per il singolo individuo sia per l’intera società. Intervenire in ritardo significa avere conseguenze più gravi, non solo per chi si ammala ma anche per il sistema sanitario. Il nostro obiettivo è favorire il benessere dei dipendenti e dei collaboratori, coniugando ricerca, assistenza e formazione”. Lo ha detto la direttrice generale del Policlinico, Maria Grazia Furnari, in merito al lancio, da parte dell’Università degli Studi di Palermo, di una campagna di screening per la diagnosi precoce del diabete di tipo 2 e delle malattie cardiometaboliche. xd6/vbo/mca2

