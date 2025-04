Fumarola “Veicolare tra i giovani tema della sicurezza sul lavoro”

ROMA (ITALPRESS) – Quella del 1 maggio “è una giornata importante, il tema della salute e sicurezza sul lavoro deve essere assolutamente veicolato tra i giovani. Questa è una occasione che abbiamo per far comprendere quanto sia fondamentale imparare da subito cosa significa vivere un’esperienza di lavoro in sicurezza perché i ragazzi di oggi saranno i lavoratori di domani”.

Così la segreteria generale della Cisl, Daniela Fumarola, a margine della conferenza stampa di presentazione del 1 maggio.

