Fumarola “La pace è un esercizio di responsabilità e di partecipazione”

ROMA (ITALPRESS) – “La pace, come abbiamo detto in queste settimane, non è un sogno ingenuo, ma è un esercizio di responsabilità e di partecipazione, per cui abbiamo svolto in tutto il Paese questa maratona che ha interessato tutti i territori, tutte le regioni, con l’obiettivo di spiegare ai lavoratori, ai pensionati, alle famiglie, ai cittadini, quale fosse il nostro messaggio, ovvero la pace si costruisce tutti i giorni, con gesti concreti”. Lo ha detto la segretaria generale della Cisl, Daniela Fumarola, a margine dell’assemblea nazionale all’Auditorium del Massimo a Roma.
