Fumarola “Italia ed Europa si facciano trovare pronte sui dazi”

PALERMO (ITALPRESS) – “Il tema dei dazi ci preoccupa molto: questi giorni sono fondamentali per l’Italia e l’Europa non solo per mettere in atto protezioni del lavoro e delle imprese, ma anche per esplorare nuovi mercati e altre situazioni commerciali”. Lo sottolinea la segretaria generale della Cisl Daniela Fumarola a margine del congresso regionale del sindacato, al San Paolo Palace Hotel di Palermo. “Non si deve perdere tempo né immaginare di fare da soli, perché il rischio è di rimanere marginali rispetto all’economia più generale – aggiunge Fumarola – Italia ed Europa devono farsi trovare pronte laddove Trump dovesse cambiare idea, perché ci ha abituati a partite di poker sui generis: dobbiamo essere consapevoli che si rischia la perdita di 55mila posti di lavoro e di 14 miliardi di euro e farci trovare pronti”. xd8/vbo/mca3