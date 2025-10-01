Fs, Tanzilli “Con Frecciarosa impegno per prevenzione dei tumori”

IN EVIDENZA

ROMA (ITALPRESS) – “Noi muoviamo 570 milioni di passeggeri l’anno e abbiamo estrema cura anche del loro benessere. I treni coinvolti nell’iniziativa Frecciarosa sono moltissimi e sono in aumento, su molti dei nostri 10mila treni circolanti al giorno saranno presenti gli strumenti di prevenzione, medici e volontari”. Così il presidente del Gruppo FS, Tommaso Tanzilli, in occasione della conferenza stampa di presentazione della quindicesima edizione di Frecciarosa, iniziativa del Gruppo FS e Fondazione IncontraDonna.”L’impegno del Gruppo è dimostrato anche nella strutturalista di questo evento. Noi siamo una grande azienda di Stato e tutto ciò che possiamo fare in termini di prevenzione lo facciamo”, assicura.

