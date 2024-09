FS, Donnarumma “Su privatizzazione decisione spetterà ad azionista”

CERNOBBIO (COMO) (ITALPRESS) – Sulla privatizzazione “non esiste un mandato affidato al mio ruolo e alla mia persona”, “esiste uno studio precedente al mio arrivo in azienda che nelle prossime settimane rielaborerò con i miei colleghi per adattarlo alle nostre previsione strategiche. Non so come andrà, comunque la decisione spetterà all’azionista”. Lo ha detto l’amministratore delegato e direttore generale del Gruppo FS Italiane Stefano Donnarumma a margine dei lavori del Forum TEHA in corso a Villa d’Este, a Cernobbio.

(ITALPRESS).

