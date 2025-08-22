IN EVIDENZA

Frega “Philip Morris ha cambiato volto con un profondo rinnovamento”

Ago 22, 2025


RIMINI (ITALPRESS) – “Philip Morris per 250 anni ha prodotto sigarette, poi è passata all’obiettivo di creare un mondo libero dal fumo. Quindi ha messo in piedi un processo industriale che ha trasformato un’azienda che oggi è altamente tecnologica e che è basata sul brand”. Lo afferma Pasquale Frega, incontrando i giornalisti a margine del convegno “Corpi intermedi e sviluppo economico: il lavoro per un nuovo patto sociale”, che si è tenuto al Meeting di Rimini.
Di qui l’esigenza di ristrutturazione e di ripensamento complessivo del modello aziendale, dei ruoli delle persone, dei processi e delle tecnologie che per Frega è stato “molto significativo”.

