Frasca “Organi della giurisdizione sono una garanzia per i cittadini”

PALERMO (ITALPRESS) – "Il Capo dello Stato impreziosisce qualunque evento e il fatto che lui tenga ad essere presente a questa manifestazione è la prova provata dell'importanza della giustizia amministrativa come in generale di tutti gli organi di giurisdizione nel nostro Paese. Dobbiamo avere sempre cura e difesa degli organi della giurisdizione perché sono una garanzia per i cittadini". Così Matteo Frasca, presidente della Corte d'Appello di Palermo, a margine della celebrazione dell'apertura dell'anno giudiziario al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, alla presenza del Capo dello Stato, Sergio Mattarella.