Foss, Rizza “Al via stagione ricca di appuntamenti”

Set 10, 2025


PALERMO (ITALPRESS) – “Una delle novità per il 2025/26 è l’anticipo dell’orario negli appuntamenti del venerdì, in relazione alle varie esigenze che ci sono state sollevate; per il sabato manterremo invece lo stesso orario. Ci saranno serate particolarmente significative come i concerti di Natale e Capodanno, che risultano essere sempre uno dei nostri programmi principali: speriamo che anche questa stagione piaccia e che il pubblico ci venga sempre incontro”. Così Margherita Rizza, commissaria straordinaria della Foss, a margine della presentazione a Palermo della 66esima stagione dell’Orchestra Sinfonica Siciliana, con 30 diversi programmi sinfonici per 60 appuntamenti. xd8/vbo/mca1

