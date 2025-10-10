Foss, Cuccia “Nella nuova stagione proporremo novità assolute”





PALERMO (ITALPRESS) – “Spero in un aumento di abbonati e di pubblico: l’auspicio è che possano essere attirati da alcune proposte inconsuete. Proporremo novità assolute o composizioni rare di particolare interesse, spero possano suscitare curiosità e un incremento di visitatori: ci sono composizioni sinfoniche mai effettuate e alcune proposte assolutamente nuove”. Lo ha detto Giuseppe Cuccia, consulente per la programmazione della Foss, a margine della presentazione della 66esima stagione dell’Orchestra Sinfonica Siciliana: “Un progetto interessante è quello di presentare tutte e nove le Sinfonie di Beethoven in preparazione del bicentenario della sua scomparsa, che sarà il 27 marzo 2027: nell’occasione faremo un grande evento su questo gigante della musica”. xd8/vbo/mca1