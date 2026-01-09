IN EVIDENZA

Forum sull'acqua a Palermo, Valenza "Ne parliamo come soluzione, non problema"

Gen 9, 2026


PALERMO (ITALPRESS) – “Oggi parliamo di acqua non come problema ma come soluzione”. Lo ha detto il direttore dell’University Technology Transfer Center, Antonino Valenza, a margine del Forum regionale “Acqua: soluzione e non problema”, che si è svolto nella Sala Magna del Complesso Monumentale dello Steri, a Palermo. “È una scommessa ambiziosa – aggiunge Valenza – che vogliamo affrontare mettendo allo stesso tavolo ricerca e imprese. Non la politica, ma risultati concreti e aziende che abbiano voglia di investire”.

