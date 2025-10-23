Forgacs “Il metodo di analisi gramsciano è ancora attuale”

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Il metodo di analisi gramsciano è molto utile per studiare anche l’America di oggi. Gramsci non faceva previsioni, ma ci ha trasmesso degli strumenti di analisi ancora attuali”. Così all’Istituto Italiano di Cultura di New York, diretto da Claudio Pagliara, a margine dell’inaugurazione della mostra “Gramsci and Americanism”, organizzata dalla Fondazione Gramsci, il professore David Forgacs della New York University.

xo9/sat/azn

(video di Stefano Vaccara)