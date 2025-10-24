IN EVIDENZA

Fontana “Romeo insista affinché Lombardia resti alla Lega”

Di

Ott 24, 2025


MILANO (ITALPRESS) – “Massimiliano Romeo deve insistere perché la Lombardia resti alla Lega. È una cosa che sostengo anche io da sempre. Si devono fare delle valutazioni che prescindono dal numero dei voti che si hanno. Poi potrà essere la Lega o un altro partito, ma io credo che la Lega dia le condizioni migliori”. Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana a margine dell’evento per gli 80 anni di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza. Sul fatto che i “Team Vannacci” non diventino circoli politici alternativi alla Lega, come uscito dal consiglio federale del Carroccio di martedì scorso, “la posizione mi sembra sia stata abbastanza chiarita. Ora vediamo cosa succederà. Se la sottoscrivo? Sono uno di quelli che l’ha richiesta”.
xh7/trl/mca3

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Nissan Leaf, oltre 600 chilometri in elettrico

Ott 24, 2025
IN EVIDENZA

Milano, Sala “Tassa di soggiorno? Proveremo ad andare avanti”

Ott 24, 2025
IN EVIDENZA

Ucraina, bombardamenti russi a Kherson, due vittime

Ott 24, 2025

Ti sei perso...

TOP NEWS

Fondazione MUVIN, svelato il concept del futuro Museo del Vino di Verona

Ott 24, 2025
TOP NEWS

Onu, Fontana “Riscoprire i valori fondativi, riforma fondamentale”

Ott 24, 2025
TOP NEWS

Ponte Stretto, Webuild avvia la selezione delle candidature per le assunzioni

Ott 24, 2025
IN EVIDENZA

Nissan Leaf, oltre 600 chilometri in elettrico

Ott 24, 2025