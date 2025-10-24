Fontana “Romeo insista affinché Lombardia resti alla Lega”





MILANO (ITALPRESS) – “Massimiliano Romeo deve insistere perché la Lombardia resti alla Lega. È una cosa che sostengo anche io da sempre. Si devono fare delle valutazioni che prescindono dal numero dei voti che si hanno. Poi potrà essere la Lega o un altro partito, ma io credo che la Lega dia le condizioni migliori”. Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana a margine dell’evento per gli 80 anni di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza. Sul fatto che i “Team Vannacci” non diventino circoli politici alternativi alla Lega, come uscito dal consiglio federale del Carroccio di martedì scorso, “la posizione mi sembra sia stata abbastanza chiarita. Ora vediamo cosa succederà. Se la sottoscrivo? Sono uno di quelli che l’ha richiesta”.

