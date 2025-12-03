IN EVIDENZA

Fontana riceve il presidente della Mongolia

Dic 3, 2025


ROMA (ITALPRESS) – Il Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana, ha ricevuto, a Palazzo Montecitorio, il Presidente della Mongolia, Khurelsukh Ukhnaa. La visita istituzionale si inserisce in occasione del 55mo anniversario dell’instaurazione delle relazioni diplomatiche tra Mongolia e Italia. Il Presidente Fontana ha sottolineato gli ottimi rapporti di amicizia tra i rispettivi Paesi e auspicato il rafforzamento della cooperazione parlamentare.

Fonte video: Camera dei Deputati

