Fontana “Libertà e democrazia non sono scontate, vanno difese”

ROMA (ITALPRESS) – Il presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana, è intervenuto alla cerimonia di conferimento della medaglia d’oro al merito civile al Comune di Cavaso del Tomba (TV). “Sono onorato di aver partecipato oggi al conferimento della Medaglia d’oro al merito civile al Comune di Cavaso del Tomba, è stata per me una grande emozione – ha affermato Fontana -. Queste terre di valori profondi hanno combattuto per la libertà pagando un elevato tributo di sangue”.

(Fonte video: Camera dei Deputati)