IN EVIDENZA

Fontana “Libertà e democrazia non sono scontate, vanno difese”

Di

Ott 18, 2025


ROMA (ITALPRESS) – Il presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana, è intervenuto alla cerimonia di conferimento della medaglia d’oro al merito civile al Comune di Cavaso del Tomba (TV). “Sono onorato di aver partecipato oggi al conferimento della Medaglia d’oro al merito civile al Comune di Cavaso del Tomba, è stata per me una grande emozione – ha affermato Fontana -. Queste terre di valori profondi hanno combattuto per la libertà pagando un elevato tributo di sangue”.

sat/mca1
(Fonte video: Camera dei Deputati)

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA Salute & Scienza Video

Poliambulatorio Monferrato, il governatore Cirio: “Può dare un servizio al territorio”

Ott 18, 2025
Economia IN EVIDENZA Video

Italia-Usa, incontro all’ambasciata di Washington per rafforzare la cooperazione

Ott 18, 2025
Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Sabato 18 ottobre: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Ott 17, 2025 Raimondo Bovone

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Fontana “Libertà e democrazia non sono scontate, vanno difese”

Ott 18, 2025
IN EVIDENZA Salute & Scienza Video

Poliambulatorio Monferrato, il governatore Cirio: “Può dare un servizio al territorio”

Ott 18, 2025
Economia IN EVIDENZA Video

Italia-Usa, incontro all’ambasciata di Washington per rafforzare la cooperazione

Ott 18, 2025
Attualità Cronaca

Perugia: trovato il cadavere di un albanese all’interno di un parcheggio

Ott 18, 2025