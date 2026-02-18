IN EVIDENZA

Fontana “La riforma del regolamento della Camera un grande lavoro di squadra”

Feb 18, 2026


ROMA (ITALPRESS) – “Dopo un lungo lavoro, che è iniziato proprio all’inizio di questa legislatura, è stata approvata questa riforma del regolamento che ha un valenza storica, nel senso che una riforma così organica del regolamento, la prima volta è stata effettuata nel ’97”. Lo ha detto il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, nel corso della conferenza stampa di presentazione della riforma del regolamento. “Abbiamo scisso la disputa politica, che c’è spesso nell’aula, e abbiamo lavorato sulle regole – ha aggiunto Fontana -, quando si lavora sulle regole bisogna cercare di avere il maggior consenso possibile, e ci siamo riusciti perché ieri ci sono stati 249 voti favorevoli e nessun contrario, quindi significa, veramente, un grande lavoro di squadra”.

(Fonte video: Camera dei Deputati)

