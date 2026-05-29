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Fontana “Contrari a uso dei fondi di coesione per fronteggiare crisi energetica”

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Mag 29, 2026


MILANO (ITALPRESS) – Utilizzare i fondi di coesione per far fronte alla crisi energetica, come suggerito dal commissario europeo Raffaele Fitto, “è una soluzione, ma si tolgono alle regioni dei fondi che servono per una finalità ben precisa, lo sviluppo economico e della formazione. Sono attività che se non possono essere finanziate creerebbero problemi in altri comparti. Noi ovviamente siamo contrari”. Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana a margine della cerimonia del Premio Rosa Camuna 2026.

xh7/trl/gsl

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