Fontana (Confcommercio) “Detassazione per sostenere consumi culturali”





ROMA (ITALPRESS) – “Il problema oggi è di presentare un provvedimento che possa sostenere i consumi culturali, e come strumento abbiamo individuato la detassazione del costo della presenza della fruizione culturale, un po’ come le farmacie”. Lo ha detto Carlo Fontana, presidente di Impresa Cultura Italia-Confcommercio a margine del convegno “Sostiene la cultura. Consumi culturali e leva fiscale : verso una proposta di detrazione”. “Quando vai in farmacia a prendere un farmaco danno lo scontrino, mi piacerebbe tanto lo stesso per i biglietti del teatro, o per l’acquisto di un libro ” ha aggiunto Fontana “per defiscalizzare, l’idea è quella di poter mettere la salute del corpo con la salute della mente”. xc3/trl/mca3