Fondazione Santa Lucia, Urso “Ok ad amministrazione straordinaria”

ROMA (ITALPRESS) – “E’ stata una riunione risolutiva. La proprietà ha accolto la richiesta unanime di forze sociali, sindacati eistituzioni per accedere all’istituto dell’amministrazione straordinaria. E’ sicuramente la via migliore per garantire la continuità di un’eccellenza come il Santa Lucia e preparare gli scenari del futuro affinché ci sia la garanzia di un’azione pubblica che possa garantire lo sviluppo di questa eccellenza a servizio dei nostri cittadini”. Così il ministro delle Imprese e del made in Italy Adolfo Urso, al termine del tavolo sulla Fondazione Santa Lucia. (ITALPRESS).

