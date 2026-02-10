IN EVIDENZA

Foibe, Fontana “Una delle pagine più dolorose della nostra storia”

Di

Feb 10, 2026


ROMA (ITALPRESS) – “La complessa vicenda del confine orientale costituisce una delle pagine più dolorose della nostra storia. Non possiamo dimenticare i tanti innocenti perseguitati dal regime comunista jugoslavo e dalla feroce repressione scatenata dalle milizie titine già nelle ore seguenti l’armistizio dell’8 settembre. A migliaia furono torturati, uccisi o infoibati, spesso ancora vivi, in un crescendo di crudeltà e di atrocità che lasciò per anni una lunga scia di sangue. Una sorte non meno funesta toccò alle tante famiglie costrette ad abbandonare le proprie terre, alcune anche prima dell’invasione delle truppe jugoslave”. Così il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, nel suo indirizzo di saluto in occasione della celebrazione del “Giorno del Ricordo”.

sat/gsl (Fonte video: Camera dei Deputati)

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Da Monet a Renoir, i “Tesori Impressionisti” in mostra a Palermo

Feb 10, 2026
IN EVIDENZA

Glutatione, la molecola della longevità

Feb 10, 2026
IN EVIDENZA

Made in Italy, dati incoraggianti per l’export nel 2025

Feb 10, 2026

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Da Monet a Renoir, i “Tesori Impressionisti” in mostra a Palermo

Feb 10, 2026
IN EVIDENZA

Foibe, Fontana “Una delle pagine più dolorose della nostra storia”

Feb 10, 2026
IN EVIDENZA

Glutatione, la molecola della longevità

Feb 10, 2026
IN EVIDENZA

Made in Italy, dati incoraggianti per l’export nel 2025

Feb 10, 2026