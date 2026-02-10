Foibe, Fontana “Una delle pagine più dolorose della nostra storia”

ROMA (ITALPRESS) – “La complessa vicenda del confine orientale costituisce una delle pagine più dolorose della nostra storia. Non possiamo dimenticare i tanti innocenti perseguitati dal regime comunista jugoslavo e dalla feroce repressione scatenata dalle milizie titine già nelle ore seguenti l’armistizio dell’8 settembre. A migliaia furono torturati, uccisi o infoibati, spesso ancora vivi, in un crescendo di crudeltà e di atrocità che lasciò per anni una lunga scia di sangue. Una sorte non meno funesta toccò alle tante famiglie costrette ad abbandonare le proprie terre, alcune anche prima dell’invasione delle truppe jugoslave”. Così il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, nel suo indirizzo di saluto in occasione della celebrazione del “Giorno del Ricordo”.

sat/gsl (Fonte video: Camera dei Deputati)