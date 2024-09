Foggia, sgominata banda armata che assaltava portavalori

FOGGIA (ITALPRESS) – I carabinieri del comando provinciale di Foggia hanno eseguito un’Ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip, su richiesta della Procura, nei confronti di 7 indagati, accusati di rapina aggravata, sequestro di persona, ricettazione, detenzione e porto di armi, anche da guerra in seguito all’assalto ad un furgone portavalori, avvenuto il 03 dicembre 2021 ad Ascoli Satriano (Foggia), sulla SS655. Durante l’assalto, perpetrato da un commando armato con pistole e fucili da guerra giunto a bordo di autovetture di grossa cilindrata, utilizzate per lo speronamento del portavalori e la successiva fuga, furono adoperati mezzi pesanti per lo sbarramento dell’arteria stradale e bande chiodate per inibire la circolazione dei veicoli.

col3/gsl