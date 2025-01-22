Focus Salute – Osteoporosi, quando galoppa in età fertile

MILANO (ITALPRESS) – Lo sapevate che l’osteoporosi può iniziare aggressiva anche in età fertile? Quali fattori, genetici e/ legati al comportamento, accelerano la demolizione del tessuto osseo? Nel centoduesimo numero di Focus Salute, format tv dell’Italpress, la professoressa Alessandra Graziottin, ginecologa e oncologa, analizza i fattori che possono accelerare la demolizione precoce del tessuto osseo. Tra questi le terapie cortisoniche prolungate, l’inattività fisica, la celiachia, i disturbi del comportamento alimentare, l’assenza del ciclo mestruale, le gravidanze senza adeguata supplementazione di calcio e vitamina D durante tutta la gravidanza. E valorizza le strategie per evitarlo.

