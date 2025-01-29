IN EVIDENZA

Focus Salute – Osteoporosi, identikit dell’uomo a rischio

Set 29, 2025


MILANO (ITALPRESS) – Osteoporosi: quando e perché può colpire l’uomo? Quali sono i fattori specifici per lui? Come può l’uomo accorgersi di essere a rischio o di avere già la malattia, in forma anche grave? Perché l’osteoporosi dà fragilità anche all’uomo? Quali sono invece le cause squisitamente femminili? Nel centotreesimo numero di Focus Salute, format tv dell’Italpress, la professoressa Alessandra Graziottin, ginecologa e oncologa, analizza i fattori comuni e quelli specifici di osteoporosi in uomini e donne, sfatando molti luoghi comuni. Conoscerli aiuta a proteggere meglio la salute ossea personale e delle persone che amiamo, per invecchiare in maggiore autonomia.

