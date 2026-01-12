IN EVIDENZA

Focus Salute – Musica, il canto come respiro di vita

Gen 12, 2026


MILANO (ITALPRESS) – Perché cantare ci porta sotto il comandante dei tempi di pace? Quali ormoni amici vengono attivati dal canto? Nel centodiciottesimo numero di Focus Salute, format tv dell’Italpress, la professoressa Alessandra Graziottin, ginecologa e oncologa, analizza i molti effetti positivi che il cantare, in particolare in gruppo, ha per l’equilibrio psicofisico. E perché migliori competenza linguistica, fluidità del linguaggio, memoria di lavoro, flessibilità cognitiva, capacità di controllo degli impulsi e molto altro.

