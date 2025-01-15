Focus Salute – Cromosomi, le sorprese in comune tra uomo e donna

MILANO (ITALPRESS) – Uomini e donne hanno in comune 45 cromosomi su 46. Pensare in parallelo è vitale, perché le somiglianze nelle basi biologiche della salute e della vita sono maggiori delle differenze. Interessante: nelle donne sane in età fertile, il testosterone è presente in quantità molto superiori agli estrogeni, con l’eccezione della gravidanza. Negli uomini sani, gli estrogeni sono presenti, in quantità costanti e inferiori al testosterone, dalla pubertà fino a tarda età. Che cosa fanno, questi ormoni condivisi? Perché gli uomini devono avere gli estrogeni e le donne il testosterone, per essere più sani, più vivaci sessualmente e perfino più fertili? Nel centunesimo numero di Focus Salute, format tv dell’Italpress, la professoressa Alessandra Graziottin, ginecologa e oncologa, presenta i vantaggi del conoscere le somiglianze biologiche, tra uomini e donne, cominciando dai due ormoni cardinali, testosterone ed estrogeni, per progetti di salute luminosi e persuasivi, condivisi nella coppia e nella famiglia.

sat/gsl