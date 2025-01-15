IN EVIDENZA

Focus Salute – Cromosomi, le sorprese in comune tra uomo e donna

Di

Set 15, 2025


MILANO (ITALPRESS) – Uomini e donne hanno in comune 45 cromosomi su 46. Pensare in parallelo è vitale, perché le somiglianze nelle basi biologiche della salute e della vita sono maggiori delle differenze. Interessante: nelle donne sane in età fertile, il testosterone è presente in quantità molto superiori agli estrogeni, con l’eccezione della gravidanza. Negli uomini sani, gli estrogeni sono presenti, in quantità costanti e inferiori al testosterone, dalla pubertà fino a tarda età. Che cosa fanno, questi ormoni condivisi? Perché gli uomini devono avere gli estrogeni e le donne il testosterone, per essere più sani, più vivaci sessualmente e perfino più fertili? Nel centunesimo numero di Focus Salute, format tv dell’Italpress, la professoressa Alessandra Graziottin, ginecologa e oncologa, presenta i vantaggi del conoscere le somiglianze biologiche, tra uomini e donne, cominciando dai due ormoni cardinali, testosterone ed estrogeni, per progetti di salute luminosi e persuasivi, condivisi nella coppia e nella famiglia.

sat/gsl

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Lombardia, Fontana “Voto anticipato? Non credo sia fattibile”

Set 15, 2025
IN EVIDENZA

Lagalla”Con progetto waterfront saneremo ferita tra Palermo e il mare”

Set 15, 2025
IN EVIDENZA

Palermo, Tardino “Intesa waterfront passo avanti importante per città”

Set 15, 2025

Ti sei perso...

TOP NEWS

Palermo, uomo ucciso a colpi di pistola

Set 15, 2025
TOP NEWS

Menarini, un ponte con gli Usa contro le malattie che fanno più paura

Set 15, 2025
IN EVIDENZA

Lombardia, Fontana “Voto anticipato? Non credo sia fattibile”

Set 15, 2025
IN EVIDENZA

Lagalla”Con progetto waterfront saneremo ferita tra Palermo e il mare”

Set 15, 2025