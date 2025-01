Focus Salute – Cervelli dinamici e competenza motoria, primi antiage

MILANO (ITALPRESS) – Come mantenere il cervello dinamico, vivace ed efficace, ad ogni età? Come stimolare la neuroplasticità, caratteristica chiave del “dynamic brain”, la potente capacità rigenerativa, riparativa ed espressiva del cervello? Come prevenire e contrastare il “brain rot”, quel degrado cerebrale, causato da stili di vita tossici, che demolisce il cervello a tutte le età? Come potenziare la competenza motoria, prima alleata della neuroplasticità? Nel sessantacinquesimo numero di Focus Salute, format di Italpress, la professoressa Alessandra Graziottin, ginecologa e oncologa, analizza le basi neurobiologiche e motorie del cervello sano ed efficiente, nelle sue componenti di Sistema Nervoso Centrale, Sistema Nervoso Viscerale (“gut brain”) e Sistema Nervoso Periferico. Con l’obiettivo di abitare la vita con luminosa energia fisica e mentale, dall’infanzia fino ai 100 anni.

sat/gsl