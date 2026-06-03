Focus ESG – Episodio 78

MILANO (ITALPRESS) – In Europa oltre 200 milioni di immobili consumano troppa energia. La riqualificazione è una priorità non solo ambientale, ma economica e sociale. Per finanziare davvero la transizione servono dati affidabili, regole comuni, strumenti finanziari e meccanismi capaci di distinguere i finanziamenti realmente green dal greenwashing. Nell’episodio 78 di Focus ESG ne parlano Marco Angheben, Head of Business Development di European DataWarehouse e Coordinatore del progetto ENGAGE for ESG, e Monica Billio, Università Ca’ Foscari Venezia e Coordinatrice del Centro TranspArEEnS, con il giornalista economico Marco Marelli.

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