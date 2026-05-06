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Focus ESG – Episodio 76

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Mag 6, 2026


ROMA (ITALPRESS) – Le tematiche ESG rappresentato un fattore determinante per le PMI perché incidono direttamente sulla competitività, sull’accesso al credito e sulla capacità di attrarre investimenti. Su questi temi, tuttavia, mentre le grandi aziende hanno già compiuto passi importanti, molte piccole imprese, pur essendo già sostenibili, faticano a comunicarlo. Serve un cambio di passo e, in questo contesto, la finanza sostenibile e le politiche pubbliche possono svolgere un ruolo chiave: attraverso strategie nazionali, fondi dedicati e collaborazioni tra istituzioni, università e sistema camerale. Nella nuova puntata del format dell’agenzia Italpress “Focus Esg”, Marco Marelli ne parla con la professoressa Monica Billio, Università Ca’ Foscari Venezia e Fondazione Grins, con il Roberto Amerise, dirigente del ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, e Sandro Pettinato, vicesegretario generale Unioncamere. 
col3/gsl

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