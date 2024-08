Focus ESG – Episodio 34

MILANO (ITALPRESS) – Il sistema bancario è sempre più attento alla sostenibilità. Banca IFIS, con il presidente Ernesto Furstenberg Fassio, ha sviluppato con lo spin off Triadi del Politecnico di Milano un social impact lab denominato Kaleidos, ma soprattutto ha investito molte risorse in azioni mirate sia per quanto riguarda la decarbonizzazione dei propri portafogli, sia per l’aspetto sociale con particolare attenzione anche ai crediti deteriorati. Ne parlano nella puntata 34 di Focus ESG, Michele Ripa, Sustainability Manager di Banca Ifis, e Irene Bengo, Ceo di Triadi, spin off del Politecnico di Milano, con il giornalista Marco Marelli.

