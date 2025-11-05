IN EVIDENZA

Firmato contratto scuola, Anief vede segnale positivo e auspica nuove risorse

Nov 5, 2025


ROMA (ITALPRESS) – E’ stato firmato all’Aran il rinnovo del contratto collettivo per il triennio 2022-24 del comparto istruzione e ricerca che interessa 1 milione e 286 mila dipendenti, tra personale della scuola, università, enti di ricerca e istituzioni. Gli aumenti sono di circa 150 euro medi mensili per 13 mensilità. La richiesta dei firmatari è che si avviino subito le trattative per il rinnovo del contratto 2025-2027. L’Anief auspica che questa firma rappresenti uno stimolo per destinare risorse specifiche al personale scolastico.
