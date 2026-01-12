Firenze “Apertura della Casa della Comunità di Monreale è un segnale importante”





PALERMO (ITALPRESS) – Dal giorno del mio insediamento, le sensazioni sono quelle della necessità di tanto lavoro da fare per dare seguito alle tantissime iniziative che già sono state messe in campo per quanto riguarda il DM77, che vede la creazione delle 36 case di comunità, i 10 ospedali di comunità, le 12 COT già attive. Questo di oggi è ovviamente un segnale importante che va nell’indicazione di quella piena applicazione della medicina di prossimità con servizi che devono ovviamente raggiungere i cittadini”. Così Alberto Firenze, direttore dell’Asp di Palermo, a margine dell’inaugurazione della casa della comunità, a Monreale, centro alle porte di Palermo. “Sul PNRR la Regione si è fatta trovare pronta: la partita non la vinciamo oggi, la partita si vince rendendo operative tutte le case di comunità, tutti gli ospedali di comunità. Qui abbiamo la possibilità da subito di avere entrambe le cose, quindi anche il supporto con le specialistiche darà sicuramente un impatto importante e va nell’indicazione di ridurre la pressione sui pronto soccorso che in questi giorni ha riguardato l’intera penisola”. xd6/vbo/mca1