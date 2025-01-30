IN EVIDENZA

Fiorenzani “Identità digitale primo tassello per sviluppo imprese”

Di

Set 30, 2025


PALERMO (ITALPRESS) – “E’ importante arrivare vicini alle imprese e costruire un sistema che si allarghi sul territorio, portando i servizi della Camera di Commercio alle imprese stesse: l’identità digitale e la firma digitale sono il primo tassello per favorire la trasformazione delle imprese in questa direzione, parliamo di un processo imprescindibile per lo sviluppo economico di un territorio e delle aziende che ne fanno parte”. Lo ha detto Paolo Fiorenzani, responsabile Sviluppo e Gestione dei servizi di identità e certificazione digitale di InfoCamere, a margine dell’accordo tra la Camera di Commercio Palermo-Enna, InfoCamere, ordini professionali e le associazioni di categoria a Palermo. xd8/vbo/mca2

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Rocca “Diffondere manovre salvavita è una questione essenziale”

Set 30, 2025
IN EVIDENZA

Albanese “La firma digitale è un’utilità assoluta”

Set 30, 2025
IN EVIDENZA

Tajani “Bene il piano Usa per Gaza, spero luce in fondo al tunnel”

Set 30, 2025

Ti sei perso...

TOP NEWS

Mattarella “Carta Onu bussola per affrontare ogni crisi”

Set 30, 2025
TOP NEWS

Salutequità “Su salute mentale servono più risorse e cure accessibili”

Set 30, 2025
TOP NEWS

Club Day, negozi Decathlon di tutta Italia spazi di sport per un giorno

Set 30, 2025
TOP NEWS

Sinner in finale a Pechino, battuto De Minaur in 3 set

Set 30, 2025