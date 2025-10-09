Fincantieri, Folgiero “Far emergere il valore del cantiere di Palermo”





PALERMO (ITALPRESS) – “Abbiamo un sistema di cantieri che possiamo utilizzare per comporre in maniera ottimale la capacità produttiva: la sede di Palermo ha una grandissima forza nelle riparazioni, nelle trasformazioni e nelle costruzioni. Oggi mettiamo l’accento su questa terza gamba, che nel nuovo piano industriale sarà valorizzata sempre di più, accompagnata dagli investimenti necessari e dall’idea di far emergere il valore di questo cantiere, che negli ultimi dieci anni non ha mai costruito navi intere e oggi dopo tanto tempo ricomincia a costruirle”. Così l’amministratore delegato e direttore generale di Fincantieri Pierroberto Folgiero durante l’inaugurazione del traghetto Ro-Pax “Costanza I di Sicilia”, tenutasi presso lo stabilimento Fincantieri a Palermo. xd8/vbo/mca3