Fincantieri, Folgiero “Far emergere il valore del cantiere di Palermo”

Ott 9, 2025


PALERMO (ITALPRESS) – “Abbiamo un sistema di cantieri che possiamo utilizzare per comporre in maniera ottimale la capacità produttiva: la sede di Palermo ha una grandissima forza nelle riparazioni, nelle trasformazioni e nelle costruzioni. Oggi mettiamo l’accento su questa terza gamba, che nel nuovo piano industriale sarà valorizzata sempre di più, accompagnata dagli investimenti necessari e dall’idea di far emergere il valore di questo cantiere, che negli ultimi dieci anni non ha mai costruito navi intere e oggi dopo tanto tempo ricomincia a costruirle”. Così l’amministratore delegato e direttore generale di Fincantieri Pierroberto Folgiero durante l’inaugurazione del traghetto Ro-Pax “Costanza I di Sicilia”, tenutasi presso lo stabilimento Fincantieri a Palermo. xd8/vbo/mca3

Farmaco salvavita per neonato, Anelli “Successo del SSN”

Tg Lavoro & Welfare – 9/10/2025

La Guardia Costiera soccorre 64 migranti sull’isola di Lampione

Inaugurazione traghetto Ro-Pax, Aricò “Prima nave Made in Sicily”

