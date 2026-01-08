IN EVIDENZA

Finanza sostenibile, il Portale Imprese Grins per supportare le imprese

Di

Gen 8, 2026


ROMA (ITALPRESS) – “Finanza sostenibile significa avere accesso a fondi importanti che possono permettere all’azienda di innovarsi, di efficientarsi quindi darsi un futuro. I fondi legati alla finanza sostenibile sono quadruplicati e la finanza sostenibile è una opportunità che non va percepita solo legata alla dimensione ambientale ma anche a quella sociale ed economica. E’ importante che ogni impresa, anche la più piccola, lo consideri. Il portale imprese AMELIA della Fondazione Grins vuole mettere a disposizione delle PMI dei servizi base per comprendere cosa significa fare un rendiconto di sostenibilità e fornisce anche un percorso per implementare il dialogo tra PMI e banche sviluppato dal Tavolo per la Finanza Sostenibile coordinato dal MEF.” Lo dice Monica Billio, Professoressa Ordinaria di Econometria Università Cà Foscari e Responsabile Gruppo Finanza sostenibile Fondazione Grins, intervistata dall’agenzia Italpress.
gsl

Di

