Fiera del Levante e Unicef insieme, Frulli “Uno spettacolo il primo di gennaio”

Nov 13, 2025


BARI (ITALPRESS) – “Questa collaborazione con l’Unicef – ha sottolineato Frulli – deve diventare sempre più concreta. Dar vita a un evento che deve rimanere come appuntamento fisso della città di Bari, organizzato da Nuova Fiera del Levante nella massima espressione della cultura che è il Teatro Petruzzelli, diventa uno stimolo nuovo utile a sensibilizzare più persone possibili. Tutto questo avrà il via il prossimo 1 gennaio con uno spettacolo molto piacevole, nel quale Mogol racconterà Battisti, che avrà un unico filo conduttore: quello della beneficenza per i bambini, un tema sul quale siamo attenti e che ci ha spinti a voler assolutamente portare avanti questo accordo con l’Unicef, che è a sua volta la massima espressione al mondo proprio per la tutela dei diritti dei bambini”. Lo ha detto il presidente di Nuova Fiera del Levante, Gaetano Frulli, a margine della presentazione dell’evento che si terrà il prossimo 1 gennaio al teatro Petruzzelli di Bari, con “Mi ritorni in mente” (Mogol che racconterà Lucio Battisti). Si tratta del primo spettacolo benefico organizzato dalla società partecipata da Camera di Commercio di Bari e Bologna Fiere e l’agenzia umanitaria, occasione per rinnovare un legame nato alla vigilia della scorsa Campionaria Generale Internazionale

