IN EVIDENZA

Fico proclamato presidente Campania “Dobbiamo seguire faro etica pubblica”

Di

Dic 9, 2025


NAPOLI (ITALPRESS) – Roberto Fico è ufficialmente il nuovo presidente della Regione Campania. L’ufficio elettorale della Corte di Appello di Napoli ha proclamato l’ex presidente della Camera dei Deputati in una breve cerimonia che si è conclusa pochi minuti fa nell’Auditorium del Palazzo di Giustizia di Napoli. “È un momento molto emozionante, il primo ringraziamento va a tutti i cittadini e le cittadine della Regione Campania, che hanno voluto esprimere un voto che credo sia stato molto netto e che ci dà una grande responsabilità. Credo che tutto quello che noi dobbiamo fare sarà sempre, in ogni procedimento, in ogni scelta, in ogni nomina, in tutto quello che riguarderà la Regione, seguire il faro dell’etica pubblica che fa sì che ci sia giustizia sul territorio per tutti. È quello che noi faremo in molto tranquillo, chiaro e netto”, ha dichiarato Fico.

xc9/pc/mca2

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Università Palermo, a Palazzo Steri la Giornata della divulgazione della scienza

Dic 9, 2025
IN EVIDENZA

Roma, torture e sequestri per debiti di droga, 11 misure cautelari

Dic 9, 2025
IN EVIDENZA

La costituzione dell’Azerbaigian compie 30anni, Aslanov “Pilastro di ogni Stato”

Dic 9, 2025

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Università Palermo, a Palazzo Steri la Giornata della divulgazione della scienza

Dic 9, 2025
IN EVIDENZA

Roma, torture e sequestri per debiti di droga, 11 misure cautelari

Dic 9, 2025
IN EVIDENZA

La costituzione dell’Azerbaigian compie 30anni, Aslanov “Pilastro di ogni Stato”

Dic 9, 2025
IN EVIDENZA

Pagano “Per noi italiani il rapporto con l’Azerbaigian è sempre più importante”

Dic 9, 2025