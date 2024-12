Fiat Professional protagonista all’Artigiano in Fiera

MILANO (ITALPRESS) – Anche Fiat Professional ha deciso di essere partecipe dell’edizione 2024 de “Artigiano in Fiera” in corso a Rho Fieramilano. Nelle parole di Salvatore Cardile, Direttore Marketing & Autonomy della business unit Veicoli Commerciali di Stellantis Italia: “qui ci sono oltre 2.500 espositori che rappresentano in qualche modo clienti o potenziali clienti utilizzatori di un veicolo commerciale. Fiat Professional nasce come brand professionista e quindi stare tra i professionisti ci sembrava la cosa più naturale”. Tramite la sua partecipazione a una delle principali manifestazioni milanesi, Fiat Professional si pone al fianco degli artigiani per soddisfare tutte le esigenze dettate dal mestiere. In due aree espositive, i visitatori potranno ammirare tre veicoli: il Doblò, lo Scudo e il Ducato. “Abbiamo preferito farlo quindi con due motorizzazioni diverse, la motorizzazione elettrica e la motorizzazione termica, con veicoli sia allestiti che non allestiti, proprio per testimoniare la grande flessibilità che la nostra gamma offre ai nostri clienti”, ha dichiarato Cardile.

