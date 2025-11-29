Fiat 500 Hybrid, l’innovazione sposa la sostenibilità





ROMA (ITALPRESS) – La Fiat 500 non smette di reinventarsi. Dopo quasi settant’anni di storia, la piccola di casa Fiat torna in scena con la nuova 500 Hybrid, costruita a Mirafiori, nello storico impianto delle Carrozzerie. Sotto il cofano un mille mild-hybrid da 65 cavalli, cambio a sei marce e 155 km orari di velocità massima: numeri contenuti, ma pensati per la città e per chi cerca consumi leggeri e guida semplice. Tre le carrozzerie disponibili – Hatchback, 3+1 e Cabrio – e altrettanti allestimenti: Pop, il più essenziale e immediato; Icon, equilibrio tra stile urbano, tecnologia e comfort; e La Prima, la versione più ricca, con finiture curate e dotazioni complete. A queste si aggiunge Torino, serie speciale che celebra la città dove tutto è iniziato. Dentro resta l’atmosfera Fiat: dimensioni compatte, design familiare, qualche tocco più moderno e una dotazione digitale pensata per chi si muove ogni giorno nel traffico. Un’icona che entra nell’era dell’ibrido senza perdere la sua personalità. La 500 Hybrid Pop parte da 16.950 euro, con rottamazione e finanziamento Stellantis.

tvi/mrv