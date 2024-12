Fiaip, Baccarini “Da governo grande attenzione a nostre proposte”

ROMA (ITALPRESS) – “È una giornata storica per la nostra federazione”, ha detto il Presidente Fiaip Gian Battista Baccarini a margine del Consiglio Nazionale Fiaip. “Abbiamo visto come gran parte del governo abbia dimostrato di avere grande ascolto nel merito delle proposte che presentiamo”, che sono, “proiettate non solo nell’interesse della categoria, ma anche nell’interesse generale e del mercato”. Baccarini ha commentato l’intervento di Salvini rispetto al tema del piano Salva Casa. “Servono incentivi per l’iniziativa privata, di natura fiscale e tecnico urbanistica. Ma anche di tipo legale, per rendere più sicure le locazioni. Molti proprietari non affittano perché hanno paura del rischio di morosità e di non rientrare nel possesso degli immobili”.(ITALPRESS)

