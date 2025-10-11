IN EVIDENZA

Festa dell’ottimismo, Cerasa “Trasformare difficoltà in opportunità”

Ott 11, 2025


FIRENZE (ITALPRESS) – “Il filo conduttore della Festa dell’ottimismo quest’anno non è soltanto l’ottimismo e il tentativo di trovare sempre un bicchiere mezzo pieno anche quando sembra mezzo vuoto, ma provare a capire come si fa a difendere la democrazia senza farsi influenzare dalla società del rancore, dal catastrofismo assoluto, dall’allarmismo permanente, come trasformare le difficoltà in opportunità”. Lo ha detto all’Italpress il direttore de “Il Foglio”, Claudio Cerasa, a margine della Festa dell’ottimismo 2025 organizzata dal quotidiano a Firenze.

