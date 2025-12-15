IN EVIDENZA

Fenomeni migratori in Sicilia, Bongiorno “Realizzeremo quattro laboratori”

Di

Dic 15, 2025


PALERMO (ITALPRESS) -“In Sicilia il welfare non è sociale e salute insieme, ma sono due assessorati separati: con l’assessore Faraoni inizieremo a dialogare e camminare insieme per realizzare il sogno di tutti, chiamato socioassistenziale e sociosanitario. Questo è un momento importantissimo: verranno realizzati quattro laboratori con i temi che la nostra rete ha chiesto di trattare. Al termine della Conferenza proveremo a mettere in campo tutto quello che il territorio ci chiede di realizzare nel prossimo anno”. Lo ha detto Michela Bongiorno, dirigente del Servizio 3 per il dipartimento della Famiglia e delle Politiche sociali, a margine della quarta Conferenza annuale sul fenomeno migratorio, dal titolo ‘Per una rete integrata dei diritti in Sicilia’

xd8/pc/mca2

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Maxi operazione contro lo spaccio di droga a Catania, 38 misure cautelari

Dic 15, 2025
IN EVIDENZA

Fenomeni migratori in Sicilia, Iacolino “Giusto approccio per integrazione”

Dic 15, 2025
IN EVIDENZA

Al Palazzo di Vetro a New York i giornalisti UNCA celebrano l’ONU e la verità

Dic 15, 2025

Ti sei perso...

TOP NEWS

A ottobre debito pubblico in aumento di oltre 50 miliardi

Dic 15, 2025
TOP NEWS

Rai1 celebra Giovanni Paolo II con uno speciale

Dic 15, 2025
TOP NEWS

Blitz antidroga in Sardegna, 21 misure cautelari

Dic 15, 2025
IN EVIDENZA

Maxi operazione contro lo spaccio di droga a Catania, 38 misure cautelari

Dic 15, 2025