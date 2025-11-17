IN EVIDENZA

Femminicidi in scena al Teatro, Lanzillotta “Occasione per lanciare messaggio”

Di

Nov 17, 2025


PALERMO (ITALPRESS) – “Credo che il teatro, oltre che un luogo in cui ci possiamo beare delle meraviglie della musica, sia un’area in cui si dibatte di temi sociali. Quella del femminicidio oggi è una questione estremamente pericolosa e complessa: visto che affrontiamo due opere del genere sarebbe un peccato perdere quest’occasione per lanciare un messaggio”. Lo ha detto Francesco Lanzillotta, direttore d’orchestra di “Aleko” e “Pagliacci”: entrambe le opere apriranno
la stagione lirica 2025-2026 del Teatro Massimo di Palermo . xd8/vbo/mca2

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Il femminicidio in scena al Massimo di Palermo, Betta “Teatro luogo di cultura”

Nov 17, 2025
IN EVIDENZA

Furnari “Progetto Unipa su screening gratuito per il diabete è significativo”

Nov 17, 2025
IN EVIDENZA

Unipa avvia screening gratuito per diabete, Midiri “Attenzione al benessere”

Nov 17, 2025

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Il femminicidio in scena al Massimo di Palermo, Betta “Teatro luogo di cultura”

Nov 17, 2025
IN EVIDENZA

Femminicidi in scena al Teatro, Lanzillotta “Occasione per lanciare messaggio”

Nov 17, 2025
IN EVIDENZA

Furnari “Progetto Unipa su screening gratuito per il diabete è significativo”

Nov 17, 2025
IN EVIDENZA

Unipa avvia screening gratuito per diabete, Midiri “Attenzione al benessere”

Nov 17, 2025