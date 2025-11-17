Femminicidi in scena al Teatro, Lanzillotta “Occasione per lanciare messaggio”





PALERMO (ITALPRESS) – “Credo che il teatro, oltre che un luogo in cui ci possiamo beare delle meraviglie della musica, sia un’area in cui si dibatte di temi sociali. Quella del femminicidio oggi è una questione estremamente pericolosa e complessa: visto che affrontiamo due opere del genere sarebbe un peccato perdere quest’occasione per lanciare un messaggio”. Lo ha detto Francesco Lanzillotta, direttore d’orchestra di “Aleko” e “Pagliacci”: entrambe le opere apriranno

la stagione lirica 2025-2026 del Teatro Massimo di Palermo . xd8/vbo/mca2