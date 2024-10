Fedriga “Su autonomia si usa paura ma è un’opportunità per il Paese”

ROMA (ITALPRESS) – “Sono un sostenitore dell’autonomia differenziata e dico che è un’opportunità per tutto il Paese, da Nord a Sud. Se si legge la norma, rispetto a chi dice che divide il Paese, non trova una cosa che lo divide. È semplicemente un’opportunità per organizzare al meglio sul territorio alcuni servizi per i cittadini. Non raccontiamo qualcosa di diverso per fare paura”. Così il presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e del Friuli Venezia-Giulia, Massimiliano Fedriga, a margine della presentazione del programma della terza edizione del Festival delle Regioni che si terrà a Bari dal 19 al22 ottobre 2024. “Capisco che la paura dal punto di vista comunicativo è vincente, ma noi dobbiamo avere la forza di raccontare la verità”, aggiunge Fedriga che, parlando anche della raccolta firme per il referendum, ribadisce: “quando si racconta qualcosa lontano dalla realtà la paura fa breccia. La norma quadro Calderoli, che non sarebbe nemmeno necessaria, va a tutela dell’interesse di tutto il Paese. Penso che il Mezzogiorno sia all’altezza dell’autonomia e chi lo racconta diverso non dà dignità al Mezzogiorno e racconta qualcosa di falso, ha grandi possibilità di crescita con l’autonomia differenziata”.

